«Приволжская фиеста» пройдет в Нижнем Новгороде летом

СЕГОДНЯ 09:44 2019-04-15T09:50:11+03:00

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В Нижнем Новгороде вновь пройдет «Приволжская фиеста», радуя нижегородцев и гостей города прекрасными воздушными шарами. По словам организатора фиесты руководителя клуба воздухоплавателей «Sharnn» Георгия Зименко, главное воздухоплавательное мероприятие Нижегородской области пройдет с 19 по 28 июля 2019 года.

Планируется, что взлетать шары будут сразу и из четырех точек: Нижегородской ярмарки, стадиона»Водник», в окрестностях стадиона «Нижний Новгород», а один из полетов запланирован над Горьковским морем.

Кроме того, в рамках фиесты с 26 по 28 июля пройдет третий открытый чемпионат Нижегородской области по воздухоплавательному спорту.

Напомним, Приволжская фиеста вернулась в Нижний Новгород в прошлом году спустя 20 лет, и сразу же вызвала огромный интерес у нижегородцев и гостей города.

ИСТОЧНИК KP.RU