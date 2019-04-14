Проект «Ледового дворца представили Глебу Никитину и Павлу Колобкову

14 Апр 22:38 2019-04-14T22:56:24+03:00

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В ходе визита министра спорта России Павла Колобкова в Нижний Новгород 14 апреля ему представили проект строительства ледового дворца на Стрелке. Об этом сообщает пресс-служба правительства и губернатора Нижегородской области.

- Проект действительно интересный. «Ледовый дворец» позволит проводить спортивные соревнования любого уровня, он будет мультифункциональный. Там будет и тренировочная площадка, по крайней мере, в проекте сейчас она есть, - отметил Павел Колобков. - Он очень современен, предполагает интересные технологические решения. В этом дворце предусмотрена и площадка для керлинга – керлинг сейчас очень активно развивается, хорошие результаты в России. Сам дворец украсит и город, и эту территорию.

По мнению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, строительство этого объекта будет способствовать развитию профессионального массового спорта, а юные хоккеисты получат возможность тренироваться в комфортных условиях.

- Нам еще предстоит обсудить виды объектов, событийное наполнение процесса – в рамках, в том числе подготовки к 800-летию Нижнего Новгорода, - заявил Глеб Никитин. - То, что это должен быть культурно-спортивный кластер – это очевидно, мне кажется, всем. С учетом того, что на Стрелке уже расположен стадион, и сама территория становится точкой притяжения для горожан.

ИСТОЧНИК KP.RU