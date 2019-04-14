Одностороннее движение введут на улице Баррикад

СЕГОДНЯ 16:35 2019-04-14T16:35:34+03:00

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В Нижнем Новгороде с 1 мая 2019 года изменится движение транспорта в Сормовском районе. Об этом сообщается на сайте Центра организации дорожного движения Нижнего Новгорода.

- Департаментом транспорта администрации Нижнего Новгорода принято решение о введении с 1 мая 2019 года ограничения остановки транспортных средств и продлении участка с односторонним движением в районе дома № 1 по улице Баррикад, - сообщается на сайте Центра организации дорожного движения Нижнего Новгорода. – Просим автомобилистов быть предельно внимательными, следовать указаниям дорожных знаков.

ИСТОЧНИК KP.RU