2019-04-14T16:35:34+03:00
Общество

Одностороннее движение введут на улице Баррикад

Ограничение движения вводится с 1 мая 2019 года
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Нижнем Новгороде с 1 мая 2019 года изменится движение транспорта в Сормовском районе. Об этом сообщается на сайте Центра организации дорожного движения Нижнего Новгорода.

- Департаментом транспорта администрации Нижнего Новгорода принято решение о введении с 1 мая 2019 года ограничения остановки транспортных средств и продлении участка с односторонним движением в районе дома № 1 по улице Баррикад, - сообщается на сайте Центра организации дорожного движения Нижнего Новгорода. – Просим автомобилистов быть предельно внимательными, следовать указаниям дорожных знаков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Довыборы в Законодательное собрание проходят в Нижегородской области
Глеб Никитин и Павел Колобков обсудят вопросы по проведению форума «Россия – спортивная держава»
ФК «Нижний Новгород» проиграл ФК «Ротор»
Чемпионат по печному делу прошел в Нижегородской области
Глеб Никитин: «Нижегородская область ресурсно готова к реализации нацпроектов»
Доходы консолидированного бюджета Нижегородской области в 2019 году выросли на 8,9 процентов
Икона блаженной Матроны Московской с частицей святых мощей прибыла в Нижний Новгород
Выездной прием граждан пройдет в Кулебаках
Три тысячи новых рабочих мест планируется создать на Выксунском металлургическом заводе
Крышу школы №71 в Сормове хотят отремонтировать летом
Житель Московского района до смерти избил родную сестру
Владимир Панов второй раз встретится с жителями Ленинского района
38-летний Павел Морев пропал в Нижнем Новгороде
Общегородской субботник в Нижнем Новгороде переносится на 20 апреля
Глеб Никитин предложил создать отдельный федеральный проект по охране ОКН