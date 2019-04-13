Глеб Никитин и Павел Колобков обсудят вопросы по проведению форума «Россия – спортивная держава»

СЕГОДНЯ 20:22 2019-04-13T20:22:37+03:00

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В воскресенье, 14 апреля, в Нижегородскую область с рабочим визитом приедет министр спорта РФ Павел Колобков. В нашем регионе он пробудет два дня – до 15 апреля, в течение которых проведет встречу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Основная цель поездки федерального чиновника - проработка вопросов, связанных с организацией международного форума «Россия – спортивная держава», который пройдет в Нижнем Новгороде в октябре 2019 года. Совещание по вопросам его подготовки вместе Глебом Никитиным пройдет 15 апреля.

Кроме того, планируется, что министр вместе с губернатором посетят стадион «Нижний Новгород», примут участие в мероприятиях чемпионата Приволжского федерального округа по Регби-7, а также побывают в нижегородском училище олимпийского резерва и ФОКе «Мещерский».

ИСТОЧНИК KP.RU