Чемпионат по печному делу прошел в Нижегородской области

СЕГОДНЯ 16:07 2019-04-13T16:07:46+03:00

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В Нижегородской области впервые прошел чемпионат по печному делу. Об этом сообщили в министерстве образования, науки и молодежной политики Нижегородской области.

В соревнованиях приняли участие представители из семи регионов России: Нижегородской области, Красноярского края, Республики Чувашия, Республики Карелия, Республики Марий-Эл, Кировской области и Санкт-Петербурга.

Всем участника необходимо было выполнить два задания: выкладка печи со щелевой топкой и творческое задание, предполагающее создание эскиза эмблемы ассоциации «Русское печное общество».

Вместе с экспертами творческое задание оценивали и зрители чемпионата. В результате приз зрительских симпатий получил участник из Нижегородской области Александр Кузнецов.

Победителем отборочных соревнований «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в рамках финала национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2019 по компетенции «Печное дело» стал Николай Алексеев из Чувашской республики.

- На сегодняшний день «Печное дело» является презентационной компетенцией, но в дальнейшем это направление сможет войти в основной состав компетенций WorldSkills Russia. Мы хотим, чтобы дисциплина стала базовой для Нижегородской области. Таким образом, Нижний Новгород фактически становится столицей печного дела, - отметил министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Сергей Злобин.

ИСТОЧНИК KP.RU