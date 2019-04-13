Глеб Никитин: «Нижегородская область ресурсно готова к реализации нацпроектов»

СЕГОДНЯ 12:51 2019-04-13T12:51:08+03:00

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял участи в совещании по вопросам ценообразования на материалы и оборудование, которые используются в строительном комплексе в целях реализации национальных проектов. Его в подмосковных «Горках» провел председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

- Два самых ресурсоемких проекта по использованию строительных материалов – «Жилье и городская среда» и «Безопасные и качественные автомобильные дороги», - отметил Глеб Никитин. - В сфере жилищного строительства мы ожидаем, что реализация нацпроекта обеспечит рост общего объема строительно-монтажных работ на 25 миллиардов рублей до 2024 года, а в дорожном строительстве рост составит около 32 миллиардов рублей. По отдельным видам строительных материалов это позволит практически полностью загрузить производственные мощности. Ожидаем, что реализация нацпроектов будет способствовать и росту инвестиционной активности предприятий.

Кроме нижегородского губернатора, в совещании приняли участие члены правительства РФ, руководители ведомств и главы других регионов.

ИСТОЧНИК KP.RU