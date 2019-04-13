Доходы консолидированного бюджета Нижегородской области в 2019 году выросли на 8,9 процентов

СЕГОДНЯ 12:24 2019-04-13T12:24:29+03:00

Изменить размер текста: A A

За первый квартал 2019 года доходы консолидированного бюджета Нижегородской области выросли на 8,9 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба правительства со ссылкой на министерство финансов региона.

Таким образом, в январе-марте поступило 43,1 миллиард рублей. При этом расходы консолидированного бюджета составили 39,7 миллиардов рублей.

Отчиталось министерство финансов и о доходах и расходах областного бюджета. Так, в казну за первый квартал 2019 года поступило 36,9 миллиардов рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы — в сумме 32,2 миллиарда рублей.

Налоговые сборы составили 484,2 миллиарда рублей. Из них налог на прибыль организаций составил 12,9 миллиард рублей, налог на доходы физических лиц – 10,7 миллиардов рублей, акцизы – 4,2 миллиарда рублей, налоги на совокупный доход – 1,7 миллиардов рублей, налоги на имущество организаций – 1,4 миллиарда рублей и транспортный налог – 453,3 миллиарда рублей.

При этом расходы областного бюджета исполнены в объеме 32,6 миллиардов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU