Выездной прием граждан пройдет в Кулебаках

СЕГОДНЯ 09:32 2019-04-13T09:32:36+03:00

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В четверг, 25 апреля 2019 года, в здании администрации городского округа города Кулебак в приемной граждан губернатора и правительства Нижегородской области состоится выездной прием граждан. На вопросы местных жителей ответят специалисты органов исполнительной власти Нижегородской области и аппарата уполномоченного по правам человека в Нижегородской области.

Для того чтобы попасть на прием, необходимо предварительно записаться. Сделать это можно по следующим телефонам: 8(831) 439-04-98, 430-96-39.

Напомним, во вторник, 23 апреля 2019 года, прием жителей проведет заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев, который координирует вопросы реализации госполитики в социальной и жилищной сферах, молодежной политики, госполитики и осуществления управления в сфере здравоохранения, а также в сфере образования.

ИСТОЧНИК KP.RU