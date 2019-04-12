2019-04-12T18:01:23+03:00
Общество

Крышу школы №71 в Сормове хотят отремонтировать летом

Последний раз крышу частично ремонтировали пять лет назад
Анастасия НАЗАРОВА
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Крышу сормовской школы №71 планируется отремонтировать этим летом, сообщил глава Сормова Дмитрий Сивохин в ходе проверки состояния кровли образовательного учреждения.

Последний раз крыша частично ремонтировалась пять лет назад, однако протекать она не переставала. По словам замдиректора школы Людмилы Вагиной, это связано с неправильной конструкцией крыши.

- Протечки доставляют нам массу неудобств, мы переживаем из-за возможных проблем с электричеством и пожарной сигнализацией, - уточнила Вагина.

В свою очередь Дмитрий Сивохин напомнил, что в феврале 2019 года мэр Владимир Панов поручил проверить школьные кровли, потому как жители жаловались на протечки. Чиновники сормовской администрации определили наиболее проблемные места, одним из них стала школа №71.

- Здесь мы видим сырые от времени стропила и расхождение замков листов крепления кровли. К работам планируется приступить в начале лета, чтобы к 1 сентября ребята пошли в отремонтированную школу, - заявил чиновник.

ИСТОЧНИК KP.RU

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