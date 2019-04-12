Житель Московского района до смерти избил родную сестру

СЕГОДНЯ 17:27 2019-04-12T17:27:10+03:00

Инцидент произошел в одной из квартир на улице Баранова 8 апреля

Изменить размер текста: A A

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 54-летнего нижегородца, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть его родной сестры. Об этом говорится на сайте СУ СКР по Нижегородской области.

По версии следствия, инцидент произошел вечером 8 апреля, когда обвиняемый находился в гостях у старшей сестры на улице Баранова. На фоне выпитого алкоголя у них произошел конфликт, в ходе которого мужчина избил 64-летнюю сестру ногами и руками, а после скрылся. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте.

Подозреваемый в жестокой расправе задержан, ему предъявлено обвинение. Совсем скоро нижегородцу будет избрана мера пресечения.

ИСТОЧНИК KP.RU