Владимир Панов второй раз встретится с жителями Ленинского района

СЕГОДНЯ 17:04 2019-04-12T17:04:04+03:00

На аналогичном мероприятии в июле 2018 года нижегородцы задали мэру более 40 вопросов

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Глава нижегородской администрации Владимир Панов проведет встречу с жителями Ленинского района. Мероприятие состоится в филиале Самарского государственного университета путей сообщения на Комсомольской площади, 3 24 апреля в 18.30.

По информации пресс-службы муниципалитета, это будет вторая встреча мэра с жителями Ленинского района. Первая прошла 26 июля 2018 года, когда главе администрации задали свыше 40 вопросов. Большая часть касалась жилищных проблем, общественного транспорта, ремонта дорог и благоустройства дворов.

Напомним, что подобные встречи с жителями всех восьми районов приволжской столицы Владимир Панов проводит с 27 февраля прошлого года. Второй цикл встреч с горожанами стартовал под Новый год, 5 декабря. Тогда мэр повторно встретился с автозаводчанами. Позже были встречи с сормовичами, канавинцами и жителям Приокского района.

ИСТОЧНИК KP.RU