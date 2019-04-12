2019-04-12T17:04:04+03:00
Общество

Владимир Панов второй раз встретится с жителями Ленинского района

На аналогичном мероприятии в июле 2018 года нижегородцы задали мэру более 40 вопросов
Анастасия НАЗАРОВА
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Глава нижегородской администрации Владимир Панов проведет встречу с жителями Ленинского района. Мероприятие состоится в филиале Самарского государственного университета путей сообщения на Комсомольской площади, 3 24 апреля в 18.30.

По информации пресс-службы муниципалитета, это будет вторая встреча мэра с жителями Ленинского района. Первая прошла 26 июля 2018 года, когда главе администрации задали свыше 40 вопросов. Большая часть касалась жилищных проблем, общественного транспорта, ремонта дорог и благоустройства дворов.

Напомним, что подобные встречи с жителями всех восьми районов приволжской столицы Владимир Панов проводит с 27 февраля прошлого года. Второй цикл встреч с горожанами стартовал под Новый год, 5 декабря. Тогда мэр повторно встретился с автозаводчанами. Позже были встречи с сормовичами, канавинцами и жителям Приокского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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