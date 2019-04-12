38-летний Павел Морев пропал в Нижнем Новгороде
Волонтеры разыскивают 38-летнего Павла Сергеевича Морева из Нижнего Новгорода. Об этом говорится на странице поисково-спасательной группы «Рысь» в соцсети «Вконтакте» 12 апреля.
Мужчина 1981 года рождения ушел из дома по улице Лесной Городок 5 апреля и пропал.
Павел Морев худощавого телосложения, ростом 183 сантиметра, с короткими черными волосами и зелеными глазами.
Он был одет в темно-синюю куртку, темно-синие джинсы, светло-серые кроссовки и светло-серую бейсболку.
С собой у нижегородцы были ключи, паспорт, а также мобильный телефон «Самсунг» в серебристом корпусе.
Любую информацию о местонахождении мужчины следует сообщать волонтерам по телефону 28-38-200 или в полицию по каналу связи 102.
ИСТОЧНИК KP.RU