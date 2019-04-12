Общегородской субботник в Нижнем Новгороде переносится на 20 апреля

СЕГОДНЯ 16:24 2019-04-12T16:24:50+03:00

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Общегородской субботник, который должен был пройти в областном центре 13 апреля, переносится на 20 апреля. Такое решение принято в связи с непогодой, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Через неделю приведением в порядок скверов, площадей и улиц займутся чиновники, работники муниципальных предприятий и активные горожане.

Список мест, где пройдет первый в 2019 году общегородской субботник, появится на официальном портале администрации. Кроме того, с перечнем адресов можно ознакомиться, обратившись в районные администрации.

«Комсомолка» рассказывала, что 5 апреля стартовал месячник по благоустройству, который продлится до 15 мая. По словам главы департамента благоустройства и дорожного хозяйства Романа Ухабина, за это время предстоит убрать с улиц мусор, помыть дороги и тротуары, провести мелкие ремонтные работы и покрасить бордюры с ограждениями.

ИСТОЧНИК KP.RU