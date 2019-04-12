Глеб Никитин предложил создать отдельный федеральный проект по охране ОКН
Глава региона Глеб Никитин провел заседание подгруппы по вопросам сохранения культурного наследия рабочей группы по направлению «Культура» Госсовета РФ. Мероприятие при участии представителей федеральных и региональных органов власти прошло в Москве 12 апреля, передает пресс-служба облправительства.
По словам губернатора Нижегородской области, единая концепция, объединяющая юридические и финансовые механизмы по ремонту и содержанию объектов культурного наследия (ОКН), пока отсутствует. Поэтому надо сформировать отдельный федеральный проект по охране ОКН.
- Для этого подгруппа рабочей группы проанализирует и учтет лучший региональный опыт, а также использует законодательные наработки, сделанные депутатами Госдумы, - отметил Никитин.
Добавим, что на прошедшем мероприятии обсуждался вопрос содержания и ремонта многоквартирных домов, которые официально признаны объектами культурного наследия.
ИСТОЧНИК KP.RU