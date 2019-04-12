Глеб Никитин предложил создать отдельный федеральный проект по охране ОКН

СЕГОДНЯ 16:04 2019-04-12T16:04:56+03:00

Идею глава региона озвучил на заседании рабочей группы по направлению «Культура» Госсовета РФ

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Глава региона Глеб Никитин провел заседание подгруппы по вопросам сохранения культурного наследия рабочей группы по направлению «Культура» Госсовета РФ. Мероприятие при участии представителей федеральных и региональных органов власти прошло в Москве 12 апреля, передает пресс-служба облправительства.

По словам губернатора Нижегородской области, единая концепция, объединяющая юридические и финансовые механизмы по ремонту и содержанию объектов культурного наследия (ОКН), пока отсутствует. Поэтому надо сформировать отдельный федеральный проект по охране ОКН.

- Для этого подгруппа рабочей группы проанализирует и учтет лучший региональный опыт, а также использует законодательные наработки, сделанные депутатами Госдумы, - отметил Никитин.

Добавим, что на прошедшем мероприятии обсуждался вопрос содержания и ремонта многоквартирных домов, которые официально признаны объектами культурного наследия.

ИСТОЧНИК KP.RU