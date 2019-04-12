2019-04-12T13:08:49+03:00
Общество

В выходные по ночам на дорогах Нижнего Новгорода будут ловить пьяных водителей

Сотрудники Госавтоинспекции проведут рейд «Ночной город»
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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В выходные дни нижегородские сотрудники Госавтоинспекции проведут рейд «Ночной город». Он пройдет в рамках профилактических мероприятий под условным названием «Нетрезвый водитель». Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

По данным ведомства, главной целью этого рейда станет профилактика преступлений и правонарушений, а также управления автомобилем в пьяном виде.

- Проводиться рейд будет в вечернее и ночное время суток в наиболее аварийных местах города, - обещают организаторы рейда. – В это время там будет проводиться сплошная проверка водителей автотранспорта на «трезвость».

Кстати, по данным сотрудников Госавтоинспекции, с начала 2019 года на дорогах Нижнего Новгорода произошло 15 дорожно-транспортных происшествий по вине пьяных водителей. В результате, 30 человек получили ранения и три человека погибли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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