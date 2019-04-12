В Нижнем Новгороде обсудили требования к летним кафе

СЕГОДНЯ 10:52 2019-04-12T10:52:11+03:00

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В Нижнем Новгороде по поручению главы города создана специальная рабочая группа по отработке обращений предпринимателей в режиме «онлайн». Об этом на встрече с рестораторами сообщил и.о. директора департамента предпринимательства и туризма Андрей Моисеенко.

- Основная задача встречи - обеспечение своевременного открытия летних веранд ресторанов и кафе в городе с учетом существующих ограничений, - напомнил Андрей Моисеенко. – Также важно выработать предложения по изменению и дополнению действующего регламента.

Отдельно на совещании коснулись вопросов, связанных с согласованием форэскизов летних площадок и получения согласований размещения летних кафе у управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области и реализацией требований постановления городской администрации «О размещении нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода».

По итогам встречи предприниматели смогут внести свои коллективные предложения в департамент предпринимательства и туризма. Они будут касаться как реализации постановления, так и правил благоустройства в части требований к размещению летних кафе.

ИСТОЧНИК KP.RU