2019-04-12T09:33:32+03:00
Общество

Владимир Панов призвал представителей разных конфессий принять участие в подготовке 800-летия Нижнего Новгорода

Участники межконфессионального совета поддержали идею разнести празднование Дня города и дня России на разные даты
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов призвал представителей разных национальностей и конфессий принять участие в подготовке 800-летия города. Об этом мэр заявил в ходе проведения межконфессионального консультативного совета.

Главная задача при подготовке к 800-летию – объединить жителей. Сейчас уже определен один общий порядок рассмотрения всех предложений – это «Команда – 800», - напомнил Владимир Панов. - Полученные по итогам совета идеи и предложения будут проходить оценку общественности. По мере того, как жители будут их поддерживать, они могут стать общегородскими.

Кстати, уже в ходе этой встречи у участников совета появились идеи относительно празднования 800-летия города. К примеру, настоятель Римско-католического прихода Успения Пресвятой Девы Марии в Нижнем Новгороде отец Георгий (Кромкин) предложил провести межконфессиональную выставку. Другие участники выступили с предложениями о проведении межконфессионального концерта хоров, реставрации памятников архитектуры и разработке единого оформления информационных табличек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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