2019-04-11T18:04:05+03:00
Общество

В Кстове стартовал турнир по боксу на призы ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез»

Турнир проходит с 1993 года
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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В Кстово стартовал турнир по боксу на призы ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез»В Кстово стартовал турнир по боксу на призы ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез»
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10 апреля в Международной Олимпийской Академии Спорта в городе Кстово дан старт XXI Межрегиональному турниру по боксу класса «Б» на призы ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез». Об этом сообщает пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез».

Турнир получил свое развитие в 1993 году в день рождения детской школы бокса (ДШБ) АО «Нижегороднефтеоргсинтез». Инициаторы, в том числе из числа работников завода, вот уже много лет обучают желающих мастерству боксерского боя, воспитывая в мальчишках спортивный характер.

За время своего существования детская школа стала многочисленной и привлекает ежегодно в свои группы более ста молодых спортсменов ежегодно как из числа производственников, так и из числа жителей Кстовского муниципального района. Воспитанники школы не раз становились призерами международных и всероссийских соревнований. Старт спортивным талантам дают ежегодные соревнования. Турнир 2019 года, призы которого учредил нефтеперерабатывающий завод ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» ждет на своих рингах более 300 человек из регионов России и Ближнего зарубежья.

- ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» в рамках благотворительных программ ежегодно поддерживает спорт в Кстовском муниципальном районе. В эту программу входят различные соревнования, отвечающие пожеланиям кстовчан – от дворового спорта до соревнований международного уровня. Сегодня старт турнира на призы ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» по боксу, поддержка которого осуществляется много лет. Мы ждем от этих соревнований новых достижений. От участников – спортивные победы, от нас – поддержка! - отметил заместитель генерального директора по связям с общественностью ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» Антон Гребень.

ИСТОЧНИК KP.RU

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