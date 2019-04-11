В поселке Луч может появиться современная спортивная площадка

СЕГОДНЯ 17:33 2019-04-11T17:33:04+03:00

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Современная спортивная площадка может появиться в поселке Луч благодаря региональному конкурсу проектов развития территорий. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

- Мы очень хотим, чтобы в нашем поселке появилась современная спортивная площадка. В прошлом году подобную площадку построили в деревне Ольгино - также благодаря реализации регионального проекта, - сообщила председатель территориального общественного самоуправления «Согласие» Антонина Мясникова. - Надеемся, что и у нас все получится, тем более что у совета ТОС «Согласие» уже есть опыт участия в конкурсе. В 2017 году мы первыми в Нижнем Новгороде смогли благоустроить деревню Бешенцево.

Кстати, строительство площадки поддержали 70% жителей поселка. Учитывая, что от жителей требуется не только согласие, но и финансовые вложения, решение должно быть принято большинством. Именно поэтому на сходах обсуждалось, какие элементы должны быть установлены и на чем можно сэкономить. Обсуждение этого вопроса началось еще зимой. Сейчас жители уже обратились в районную администрацию за помощью в подготовке сметной документации и проектной заявки.

ИСТОЧНИК KP.RU