Акция «Качественный шиномонтаж» продлена до 12 апреля в Нижнем Новгороде

СЕГОДНЯ 17:18 2019-04-11T17:18:44+03:00

Изменить размер текста: A A

11 шиномонтажных мастерских Нижнего Новгорода подали заявку на бесплатную проверку балансировочных стендов в рамках социальной акции «Качественный шиномонтаж», которую проводит Нижегородский центр стандартизации и метрологии Росстандарта. Напомним, акция началась 1 апреля, а ее цель заключается в том, чтобы привлечь внимание общественности, автовладельцев и руководителей шиномонтажных мастерских к вопросам важности точной балансировки колес автомобиля для обеспечения безопасности на дороге и повысить качество оказываемых услуг населению в шиномонтажных мастерских. Особенно это актуально сейчас, когда автолюбители обращается в шиномонтажи, чтобы сменить зимние шины на летние.

- На практике очень часто на колесах присутствует дисбаланс, - говорит директор ЦСМ Денис Миронов. - Такие колеса при движении автомобиля по дороге вызывают повышенную вибрацию и могут вести и к повышенному износу деталей рулевого управления и подвески автомобиля.

Для балансировки колес автомобилей применяются балансировочные стенды.

-Но немногие знают, что данные балансировочные стенды также необходимо периодически проверять, - уточняет инженер по испытаниям ЦСМ Сергей Гришкин. - Многие автосервисы откровенно пренебрегают процедурой проверки балансировочных стендов, не думая о важности точной балансировки колес.

Алексей Власов, директор автосервиса «Айболид», который первым прошел проверку в рамках акции, отметил, что думающий руководитель заботится о качестве своих работ и о клиентах, которые обращаются за услугами.

- Автосервис проверку успешно прошел, – подводит итог Денис Миронов. - Руководству будет выдан специальный стикер, который будет наклеен на балансировочный стенд. Безопасность превыше всего, и интерес руководителей шиномонтажей к нашей инициативе есть. Поэтому принято решение продлить прием заявок для бесплатной проверки оборудования до 12 апреля 2019 года.

Для участия в акции необходимо позвонить по телефону «горячей линии» ЦСМ Росстандарта в Нижегородской области: 8(800)200-22-14 или отправить заявку по электронной почте: grishkin@nncsm.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU