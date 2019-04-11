Водителя неисправной маршрутки осудят в Кстове
Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 60-летнего водителя нижегородской маршрутки. Мужчина обвиняется в совершении преступления по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)» уголовного кодекса Российской Федерации.
Напомним, автобус был остановлен сотрудником ГИБДД 10 февраля 2019 года, когда водитель перевозил пассажиров по маршруту Кстово – автостанция Сенна.
В ходе осмотра транспортного средства выявлено наличие технических неисправностей, которые не отвечают требованиям безопасности, - рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Нижегородской области.
Отмечается также, что ранее этот водитель уже был привлечен к административной ответственности, а в путевой лист автомобиля внесена запись о запрете на перевозку пассажиров.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU