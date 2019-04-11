Нападающий «Торпедо» Дамир Жафяров выступит за олимпийскую сборную России

СЕГОДНЯ 16:20 2019-04-11T16:20:04+03:00

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Нападающий нижегородского хоккейного клуба «Торпедо» получил приглашение в олимпийскую сборную России для участия в матчах Еврочелленджа с командой Франции. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

Первый матч пройдет в пятницу, 12 апреля. Соперником России станет Франция. Игра начнется в 20:25. А в субботу эти же команды сыграют в 19:25.

Напомним, 10 марта прошел седьмой матч 1/8 финала плей-офф Кубка Гагарина между нижегородским «Торпедо» и астанинским «Барысом». Это была самая затяжная серия между командами, вышедшими из первого тура КХЛ: матчи проходили напряженно и активно, команды постоянно обгоняли друг друга в турнирной таблице. Но, к сожалению, нижегородские хоккеисты уступили противнику и покинули борьбу за Кубок Гагарина.

После этого главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски рассказал в эксклюзивном интервью на радио «Комсомольская правда – Нижний Новгород» о своих впечатлениях после прошедшей серии и поделился планами на следующий сезон.

ИСТОЧНИК KP.RU