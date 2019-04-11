2019-04-11T16:20:04+03:00
Общество

Нападающий «Торпедо» Дамир Жафяров выступит за олимпийскую сборную России

Команда будет играть против Франции
Валерия ГРОМОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Нападающий нижегородского хоккейного клуба «Торпедо» получил приглашение в олимпийскую сборную России для участия в матчах Еврочелленджа с командой Франции. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

Первый матч пройдет в пятницу, 12 апреля. Соперником России станет Франция. Игра начнется в 20:25. А в субботу эти же команды сыграют в 19:25.

Напомним, 10 марта прошел седьмой матч 1/8 финала плей-офф Кубка Гагарина между нижегородским «Торпедо» и астанинским «Барысом». Это была самая затяжная серия между командами, вышедшими из первого тура КХЛ: матчи проходили напряженно и активно, команды постоянно обгоняли друг друга в турнирной таблице. Но, к сожалению, нижегородские хоккеисты уступили противнику и покинули борьбу за Кубок Гагарина.

После этого главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски рассказал в эксклюзивном интервью на радио «Комсомольская правда – Нижний Новгород» о своих впечатлениях после прошедшей серии и поделился планами на следующий сезон.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Кстове стартовал турнир по боксу на призы ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез»
В поселке Луч может появиться современная спортивная площадка
Акция «Качественный шиномонтаж» продлена до 12 апреля в Нижнем Новгороде
Водителя неисправной маршрутки осудят в Кстове
Экс-министру госимущества Нижегородской области Александру Макарову изменили меру пресечения
РАН поддержала позицию правительства о необходимости дописследования в связи со строительством гидроузла
Нижегородский хлеб признан лучшим в России
Нижегородка на «Ладе» протаранила автобус в Канавинском районе
Причиной смерти трехлетнего мальчика в Автозаводском районе стал отек мозга
Андрей Лапшин переизбран ректором ННГАСУ
Пропавший в Дзержинске 16-летний Никита Кучинский найден живым
Выставка работ Василия Тропинина откроется в Нижнем Новгороде 12 апреля
Стрелку перекроют для движения на три дня
Батарейки будут принимать в 35 пунктах сбора вторсырья в Нижнем Новгороде к концу года
Чемпионат ПФО по регби-7 состоится в Дзержинске