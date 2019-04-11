2019-04-11T13:59:14+03:00
Общество

РАН поддержала позицию правительства о необходимости дописследования в связи со строительством гидроузла

Заседание прошло 10 апреля в Москве
Валерия ГРОМОВА
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Российская академия наук по итогам расширенного заседания Научного совета по проблемам геоэкологии, инженерной геологии и гидрогеологии поддержала позицию правительства Нижегородской области: необходимо провести дополнительные исследования технико-экономического и экологического характера в связи с планируемым строительством низконапорного гидроузла в Балахнинском районе.

Заседание, на котором обсудили этот вопрос, состоялось 10 апреля в Москве. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, последствия строительства низконапорного гидроузла должны «получить комплексную научную оценку на основании изучения и учета полной информации по всем социально значимым аспектам строительства и обязательно должны быть компенсированы обоснованными проектными решениями».

Напомним, что позицию правительства Нижегородской области по данному вопросу неоднократно высказывал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Она заключается в том, что любой проект обеспечения судоходства, который реализуется на территории региона, должен не только не ухудшить ситуацию в Нижегородской области, но улучшить ее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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