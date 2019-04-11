Нижегородский хлеб признан лучшим в России
Хлеб, который производится в Нижегородской области, стал лучшим по итогам конкурса «Лучший хлеб России - 2019». Об этом со ссылкой на министерство сельского хозяйства сообщает пресс-служба регионального правительства.
Конкурс проводился в два этапа в Москве в рамках 25-й международной специализированной выставки для хлебопекарного и кондитерского рынка. Нижегородскую область там представило ОАО «Хлеб». По итогам конкурса хлебозавод получил Гран-при за хлеб «Дарницкий», батон «Нарезной» и подовый хлеб «Старорусский».
Ранее сообщалось, что проект «Родительский контроль» будет работать в Дзержинске. С таким предложением выступили активисты организации «Надежда» на встреча главы города Ивана Носкова с местными жителями, которая прошла 9 апреля в средней школе № 13. Они передали Носкову официальное предложение о сотрудничестве.
ИСТОЧНИК KP.RU