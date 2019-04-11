2019-04-11T12:42:51+03:00
Происшествия

Нижегородка на «Ладе» протаранила автобус в Канавинском районе

Ее госпитализировали с места ДТП
Валерия ГРОМОВА
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В Канавинском районе Нижнего Новгорода произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутки. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

По информации, 10 апреля 2019 года около восьми часов вечера на улице Пролетарская женщина, которая ехала за рулем «Лады» на красный сигнал светофора, въехала в пассажирский автобус (маршрут №245).

В результате водитель отечественного автомобиля получила черепно-мозговую травму и была госпитализирована в больницу.

Напомним, 9 апреля 2019 года в Нижнем Новгороде «Мерседес» сбил школьника, который переходил дорогу в зоне видимости пешеходного перехода перед близко идущим транспортом. В результате ребенок получил серьезные травмы. Его госпитализировали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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