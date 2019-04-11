2019-04-11T12:19:07+03:00
Происшествия

Причиной смерти трехлетнего мальчика в Автозаводском районе стал отек мозга

Ранее мать ребенка заявляла, что малыш умер, захлебнувшись кефиром
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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В Нижнем Новгороде выяснились новые обстоятельства смерти трехлетнего мальчика на улице Бурденко в Автозаводском районе. Напомним, по словам матери ребенка, малыш умер от того, что захлебнулся кефиром. Однако его отец опроверг эту информацию. По словам мужчины, его сын умер во сне в ночь на 7 апреля из-за заболевания.

- В справке о смерти, заверенной патологоанатомом, сообщается, что смерть ребенка наступила в результате отека головного мозга, - сообщил мужчина «НТА-Приволжье». Отмечается также, что свидетельство о смерти мальчика имеется в распоряжении редакции средства массовой информации.

Напомним, ранее «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» в СУ СКР по Нижегородской области сообщили, что в настоящее время проводится доследственная проверка и судебно-медицинская экспертиза. По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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