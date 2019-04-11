2019-04-11T11:11:57+03:00
Общество

Андрей Лапшин переизбран ректором ННГАСУ

Выборы прошли в вузе 10 апреля
Валерия ГРОМОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В среду, 10 апреля 2019 года, в Нижегородском государственном архитектурно-строительном университете прошли выборы ректора. Об этом сообщается на сайте вуза.

На пост главы ННГАСУ претендовали Андрей Лапшин, который занимал эту должность с 2014 года, и Жанна Шевченко. 84% голосов набрал Андрей Лапшин.

Он будет возглавлять вуз в течение ближайших пяти лет.

Справка КП

Андрей Лапшин родился 20 июля 1973 года в рабочем поселке Тонкино Горьковской области. Работу в ННГАСУ начал в 2000 году в должности ассистента, а затем старшего преподавателя, доцента, профессора кафедры металлических конструкций.

В августе 2013 года Лапшин стал исполняющим обязанности ректора ННГАСУ. Через полгода приказом Министра образования и науки Российской Федерации был утвержден в этой должности.

Руководит научными работами магистрантов и аспирантов.В декабре 2013 года решением Президиума Академии архитектуры и строительных наук (РААСН) был избран советником Волжского регионального отделения РААСН.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Нижегородский хлеб признан лучшим в России
Нижегородка на «Ладе» протаранила автобус в Канавинском районе
Причиной смерти трехлетнего мальчика в Автозаводском районе стал отек мозга
Пропавший в Дзержинске 16-летний Никита Кучинский найден живым
Выставка работ Василия Тропинина откроется в Нижнем Новгороде 12 апреля
Стрелку перекроют для движения на три дня
Батарейки будут принимать в 35 пунктах сбора вторсырья в Нижнем Новгороде к концу года
Чемпионат ПФО по регби-7 состоится в Дзержинске
На Нижегородскую область надвигается гроза
Нижегородский минтранс и «Единая Россия» провели обучение контролеров по теме ремонта дорог
Новый рейс «Электричка+Автобус» запустят из Нижнего Новгорода до Ветлуги
Глеб Никитин внес в ЗСНО проект поправок в бюджет
РАН рассмотрит альтернативные варианты обеспечения судоходства от Городца до Нижнего Новгорода по инициативе правительства региона
Пятиклассник попал под колеса «Мерседеса» в Сормове
Проект «Родительский контроль» будет работать в Дзержинске
Две нижегородки пострадали на пожарах 9 апреля
16-летний Никита Кучинский пропал в Дзержинске пять дней назад
Житель Сарова предстанет перед судом за мошенничество в сфере строительства
Нижний Новгород может стать пилотным городом для внедрения фандоматов
Ямочный ремонт в Нижнем Новгороде 10 апреля: время и список улиц
БК «НН» уступил московскому ЦСКА в домашнем матче
Новые центры помощи больным с хронической сердечной недостаточностью появятся в Нижегородской области
Мызинский мост могут временно закрыть для личного транспорта
Глеб Никитин: «Фестиваль INTERVALS уже вызвал большой интерес нижегородцев»
Глеб Никитин: «Специалисты, готовые переехать в районы, смогут получить миллион рублей на улучшение жилищных условий»
В Нижнем Новгороде временно изменится движение трамвая №2
Семерых интернет-мошенников задержали в Нижнем Новгороде
Более 40 игровых автоматов изъяли на цокольном этаже дома на улице Белинского