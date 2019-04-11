Андрей Лапшин переизбран ректором ННГАСУ

СЕГОДНЯ 11:11 2019-04-11T11:11:57+03:00

Изменить размер текста: A A

В среду, 10 апреля 2019 года, в Нижегородском государственном архитектурно-строительном университете прошли выборы ректора. Об этом сообщается на сайте вуза.

На пост главы ННГАСУ претендовали Андрей Лапшин, который занимал эту должность с 2014 года, и Жанна Шевченко. 84% голосов набрал Андрей Лапшин.

Он будет возглавлять вуз в течение ближайших пяти лет.

Справка КП

Андрей Лапшин родился 20 июля 1973 года в рабочем поселке Тонкино Горьковской области. Работу в ННГАСУ начал в 2000 году в должности ассистента, а затем старшего преподавателя, доцента, профессора кафедры металлических конструкций.

В августе 2013 года Лапшин стал исполняющим обязанности ректора ННГАСУ. Через полгода приказом Министра образования и науки Российской Федерации был утвержден в этой должности.

Руководит научными работами магистрантов и аспирантов.В декабре 2013 года решением Президиума Академии архитектуры и строительных наук (РААСН) был избран советником Волжского регионального отделения РААСН.

ИСТОЧНИК KP.RU