Выставка работ Василия Тропинина откроется в Нижнем Новгороде 12 апреля
12 апреля 2019 года в Нижнем Новгороде состоится открытие выставка произведений одного из самых известных портретистов в истории русского искусства - Василия Тропинина. Об этом сообщает региональное министерство культуры.
Торжественное мероприятие начнется в 17:00 в Нижегородском художественном музее (Кремль, корпус 3).
Творчество Тропинина представлено в разных контекстах: историческое время и литература, путешествия и современники. Художественный метод, пути воплощения задуманного образа, этапы работы над произведением видны в ученических штудиях, живописных этюдах. Интересны герои, ставшие знаковыми в калейдоскопе разнообразных культурных событий: поэты Александр Пушкин, Василий Жуковский, Петр Вяземский, художники Карл Брюллов и Сильвестр Щедрин, получившие признание в Европе.
Выставка будет работать с 13 апреля по 30 июня 2019 года.
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