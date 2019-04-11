Выставка работ Василия Тропинина откроется в Нижнем Новгороде 12 апреля

СЕГОДНЯ 09:44 2019-04-11T09:44:37+03:00

Она будет работать до 30 июня

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12 апреля 2019 года в Нижнем Новгороде состоится открытие выставка произведений одного из самых известных портретистов в истории русского искусства - Василия Тропинина. Об этом сообщает региональное министерство культуры.

Торжественное мероприятие начнется в 17:00 в Нижегородском художественном музее (Кремль, корпус 3).

Творчество Тропинина представлено в разных контекстах: историческое время и литература, путешествия и современники. Художественный метод, пути воплощения задуманного образа, этапы работы над произведением видны в ученических штудиях, живописных этюдах. Интересны герои, ставшие знаковыми в калейдоскопе разнообразных культурных событий: поэты Александр Пушкин, Василий Жуковский, Петр Вяземский, художники Карл Брюллов и Сильвестр Щедрин, получившие признание в Европе.

Выставка будет работать с 13 апреля по 30 июня 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU