2019-04-11T09:12:16+03:00
Общество

Стрелку перекроют для движения на три дня

Изменения связаны с проведением Международного фестиваля аудиовизуального искусства
Валерия ГРОМОВА
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В ближайшие три дня, 12, 13 и 14 апреля, в Нижнем Новгороде будет ограничено движение транспорта на Стрелке. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на департамент транспорта.

Так, с 18:00 до 23:00 в пятницу, субботу и воскресенье нельзя будет ездить на участке от улицы Совнаркомовская до дома №3А по улице Стрелка.

Кроме того, там будет введен запрет на парковку. Объехать закрытый участок можно будет по прилегающим улицам.

Изменения связаны с проведением Международного фестиваля аудиовизуального искусства «INTERVALS 2019».

Напомним, по словам организаторов фестиваля, в рамках INTERVALS в качестве арт-объектов будут использованы 12 городских достопримечательностей. Например, впервые нижегородцев приглашают в острог. Также откроется доступ к пакгаузам на Стрелке. А чтобы световая инсталляция на конструкциях была видна из разных точек города, на это время будет отключена подсветка стадиона «Нижний Новгород».

ИСТОЧНИК KP.RU

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