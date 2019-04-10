Батарейки будут принимать в 35 пунктах сбора вторсырья в Нижнем Новгороде к концу года

СЕГОДНЯ 17:46 2019-04-10T17:54:23+03:00

16 пунктов уже работают в городе, пять из них принимают батарейки

Изменить размер текста: A A

Новый пункт сбора вторсырья открылся на Казанском шоссе возле дома №10к5 в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Пункт на Казанском шоссе – первый, где начали принимать батарейки. Принял участие в сдаче накопившихся батареек и глава города Владимир Панов.

- Выделения из одной пальчиковой батарейки способны загрязнить до 20 метров земли и около 400 литров воды, а при сжигании батареек выделяются диоксины, которые отравляют воздух и могут перемещаться на десятки километров, - отметил Владимир Панов.

Все пункты сбора вторсырья, которые уже существуют в городе, будут оснащены техникой для сбора батареек. Сейчас в Нижнем Новгороде работают 16 таких пунктов, до конца года планируется открыть еще 19.

Все собранное вторсырье инвестор – компания «Исток НН» – отвозит на свою сортировочную площадку, ресурс которой пока не используется на полную мощность.

- Мощность нашей площадки – 6 тысяч тонн в месяц, а наполняемость сейчас составляет 2,5 тысячи тонн. Надеемся, что к концу года, когда у нас откроются пункты нового формата, мы наполним ее еще на 1–1,5 тысячи тонн, – поделился генеральный директор управляющей организации ООО «Исток НН» Денис Тавров.

Адреса пунктов приема вторсырья старого формата

Ул. Тихорецкая, у дома №5.

Ул. Акимова, у дома №5.

Ул. Коммунистическая, у дома №39

Ул. Богородского, у дома №5/6.

Ул. Ковалихинская, у дома №77.

Проспект Ленина, у дома №26б.

Ул. Львовская, у дома №12.

Ул. Политбойцов, у дома №19.

Ул. Красных Партизан, за домом №22.

Ул. Баранова, №12-а.

Ул. Судостроительная, №11а.

Адреса пунктов приема вторсырья нового формата

Ул. Карла Маркса, у дома №7б.

Ул. Дьяконова, у дома №20.

Ул. Южное шоссе, у дома №22б.

Казанское шоссе, у дома №10к5.

Ул. Маковского, 22в (туда в ближайшее время должны провести электричество).

ИСТОЧНИК KP.RU