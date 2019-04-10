Батарейки будут принимать в 35 пунктах сбора вторсырья в Нижнем Новгороде к концу года
Новый пункт сбора вторсырья открылся на Казанском шоссе возле дома №10к5 в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Пункт на Казанском шоссе – первый, где начали принимать батарейки. Принял участие в сдаче накопившихся батареек и глава города Владимир Панов.
- Выделения из одной пальчиковой батарейки способны загрязнить до 20 метров земли и около 400 литров воды, а при сжигании батареек выделяются диоксины, которые отравляют воздух и могут перемещаться на десятки километров, - отметил Владимир Панов.
Все пункты сбора вторсырья, которые уже существуют в городе, будут оснащены техникой для сбора батареек. Сейчас в Нижнем Новгороде работают 16 таких пунктов, до конца года планируется открыть еще 19.
Все собранное вторсырье инвестор – компания «Исток НН» – отвозит на свою сортировочную площадку, ресурс которой пока не используется на полную мощность.
- Мощность нашей площадки – 6 тысяч тонн в месяц, а наполняемость сейчас составляет 2,5 тысячи тонн. Надеемся, что к концу года, когда у нас откроются пункты нового формата, мы наполним ее еще на 1–1,5 тысячи тонн, – поделился генеральный директор управляющей организации ООО «Исток НН» Денис Тавров.
Адреса пунктов приема вторсырья старого формата
Ул. Тихорецкая, у дома №5.
Ул. Акимова, у дома №5.
Ул. Коммунистическая, у дома №39
Ул. Богородского, у дома №5/6.
Ул. Ковалихинская, у дома №77.
Проспект Ленина, у дома №26б.
Ул. Львовская, у дома №12.
Ул. Политбойцов, у дома №19.
Ул. Красных Партизан, за домом №22.
Ул. Баранова, №12-а.
Ул. Судостроительная, №11а.
Адреса пунктов приема вторсырья нового формата
Ул. Карла Маркса, у дома №7б.
Ул. Дьяконова, у дома №20.
Ул. Южное шоссе, у дома №22б.
Казанское шоссе, у дома №10к5.
Ул. Маковского, 22в (туда в ближайшее время должны провести электричество).
ИСТОЧНИК KP.RU