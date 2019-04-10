2019-04-10T16:27:43+03:00
Общество

Чемпионат ПФО по регби-7 состоится в Дзержинске

Соревнования будут проходить на стадионе «Капролактамовец» 13-14 апреля
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Чемпионат Приволжского федерального округа по регби-7 состоится в Дзержинске в ближайшие выходные – 13 и 14 апреля 2019 года. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Чемпионат по этому виду спорта будет проходить в Дзержинске впервые. В соревнованиях примут участие команды из Перми, Кирова, Казани, Уфы, Ижевска, Йошкар-Олы и Нижнего Новгорода. Проходить чемпионат будет на стадионе «Капролактамовец» в городе химиков с 10:00 до 17:00.

В программе мероприятия также запланирована лотерея с регбийными призами, а также шоу байкеров. Кроме того, каждый желающий сможет почувствовать себя настоящим регбистом, поиграв овальным мячом.

Церемония открытия чемпионата состоится в 12:00 в субботу, 13 апреля 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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