Нижегородский минтранс и «Единая Россия» провели обучение контролеров по теме ремонта дорог

СЕГОДНЯ 15:32 2019-04-10T15:32:45+03:00

Они помогают следить за работой подрядчиков

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 10 апреля 2019 года, в Нижнем Новгороде прошло обучение общественных контролеров, которые станут

помощниками министерства транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области в контроле за дорожным ремонтом. За этот год будут подготовлены более восьми тысяч человек.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в первую очередь речь идет о национальном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги», который проводится региональным минтрансом и отделением «Единой России».

- Благодаря проекту Нижегородская область получает серьезный объем финансирования для приведения дорог в нормативное состояние. Одновременно мы видим возрастающий интерес общественности к нацпроекту, - подчеркнул министр транспорта Вадим Власов.

По словам секретаря НРО партии «Единая Россия», депутата Госдумы Дениса Москвина, контролеры, которые прошли сегодня обучение, приступят к своей работе уже с началом ремонтно-строительной кампании.

ИСТОЧНИК KP.RU