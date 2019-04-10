Нижегородский минтранс и «Единая Россия» провели обучение контролеров по теме ремонта дорог
Сегодня, 10 апреля 2019 года, в Нижнем Новгороде прошло обучение общественных контролеров, которые станут
помощниками министерства транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области в контроле за дорожным ремонтом. За этот год будут подготовлены более восьми тысяч человек.
Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в первую очередь речь идет о национальном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги», который проводится региональным минтрансом и отделением «Единой России».
- Благодаря проекту Нижегородская область получает серьезный объем финансирования для приведения дорог в нормативное состояние. Одновременно мы видим возрастающий интерес общественности к нацпроекту, - подчеркнул министр транспорта Вадим Власов.
По словам секретаря НРО партии «Единая Россия», депутата Госдумы Дениса Москвина, контролеры, которые прошли сегодня обучение, приступят к своей работе уже с началом ремонтно-строительной кампании.
ИСТОЧНИК KP.RU