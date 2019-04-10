2019-04-10T15:09:40+03:00
Общество

Новый рейс «Электричка+Автобус» запустят из Нижнего Новгорода до Ветлуги

Воспользоваться им можно будет уже 12 апреля
Валерия ГРОМОВА
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В пятницу, 12 апреля 2019 года, из Нижнего Новгорода будет запущен новый рейс «Электричка+Автобус» до Ветлуги. Об этом сообщает пресс-служба АО «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания».

Так, по пятницам и выходным дням можно добраться до Ветлуги на последнем электропоезде Нижний Новгород – Урень - Пижма, который отходит в 18.27. А в 21:00 из Уреня будет отправляться дополнительный автобус маршрута №105 Урень-Ветлуга.

Теперь по выходным дням для пассажиров будет доступно четыре стыковочных рейса на Ветлугу с Московского вокзала Нижнего Новгорода в 9:00, 13:05, 17:10 и 18:27.

Напомним, 6 апреля пригородные электрички Нижегородской области были переведены на летнее расписание. Электрички «садового» назначения будут возобновлены в Семеновском направлении. Из Нижнего Новгорода до Керженеца можно будет уехать в 7:50, до Тарасихи – в 10:10, а до Линды – в 16:38.

ИСТОЧНИК KP.RU

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