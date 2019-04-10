Глеб Никитин внес в ЗСНО проект поправок в бюджет

СЕГОДНЯ 13:46 2019-04-10T13:46:48+03:00

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес в Законодательное собрание проект поправок в бюджет на 2019 года. Об этом сообщает региональное министерство финансов.

Так, планируется направить 183 миллиона рублей на улучшение жилищных условий для специалистов учреждений образования, здравоохранения, социальной поддержки, культуры и спорта, 13,9 миллиона рублей - на повышение зарплат специалистам госбюджетных учреждений ветеринарии, 791 миллион рублей - на увеличение ассигнований дорожного фонда и 36 миллионов рублей – на устройство скейт-парков.

Таким образом, доходы бюджета вырастут на 371, 07 миллиона рублей, а расходы – на 2,4 миллиарда рублей. Дефицит связан с направлением на расходы остатков средств, сложившихся на 1 января 2019 года.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область будет выделять миллиона рублей на улучшение жилищных условий медработникам, готовым переехать в районы.

ИСТОЧНИК KP.RU