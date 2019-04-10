2019-04-10T13:46:48+03:00
Экономика

Глеб Никитин внес в ЗСНО проект поправок в бюджет

Таким образом, доходы вырастут на 371, 07 миллиона рублей
Валерия ГРОМОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес в Законодательное собрание проект поправок в бюджет на 2019 года. Об этом сообщает региональное министерство финансов.

Так, планируется направить 183 миллиона рублей на улучшение жилищных условий для специалистов учреждений образования, здравоохранения, социальной поддержки, культуры и спорта, 13,9 миллиона рублей - на повышение зарплат специалистам госбюджетных учреждений ветеринарии, 791 миллион рублей - на увеличение ассигнований дорожного фонда и 36 миллионов рублей – на устройство скейт-парков.

Таким образом, доходы бюджета вырастут на 371, 07 миллиона рублей, а расходы – на 2,4 миллиарда рублей. Дефицит связан с направлением на расходы остатков средств, сложившихся на 1 января 2019 года.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область будет выделять миллиона рублей на улучшение жилищных условий медработникам, готовым переехать в районы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
РАН рассмотрит альтернативные варианты обеспечения судоходства от Городца до Нижнего Новгорода по инициативе правительства региона
Пятиклассник попал под колеса «Мерседеса» в Сормове
Проект «Родительский контроль» будет работать в Дзержинске
Две нижегородки пострадали на пожарах 9 апреля
16-летний Никита Кучинский пропал в Дзержинске пять дней назад
Житель Сарова предстанет перед судом за мошенничество в сфере строительства
Нижний Новгород может стать пилотным городом для внедрения фандоматов
Ямочный ремонт в Нижнем Новгороде 10 апреля: время и список улиц
БК «НН» уступил московскому ЦСКА в домашнем матче
Новые центры помощи больным с хронической сердечной недостаточностью появятся в Нижегородской области
Мызинский мост могут временно закрыть для личного транспорта
Глеб Никитин: «Фестиваль INTERVALS уже вызвал большой интерес нижегородцев»
Глеб Никитин: «Специалисты, готовые переехать в районы, смогут получить миллион рублей на улучшение жилищных условий»
В Нижнем Новгороде временно изменится движение трамвая №2
Семерых интернет-мошенников задержали в Нижнем Новгороде
Более 40 игровых автоматов изъяли на цокольном этаже дома на улице Белинского