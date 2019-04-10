2019-04-10T13:04:35+03:00
Общество

РАН рассмотрит альтернативные варианты обеспечения судоходства от Городца до Нижнего Новгорода по инициативе правительства региона

Заседание состоится 10 апреля
Валерия ГРОМОВА
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10 апреля 2019 года пройдет научный совет Российской академии наук по проблемам геоэкологии, инженерной геологии и гидрогеологии, в ходе которого будут рассматриваться

альтернативные варианты обеспечения судоходства от Городца до Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

На мероприятии будут присутствовать представители министерства экологии и экологической общественности.

«Очень важно, что в обсуждении проекта строительства гидроузла активно участвуют сотни жителей Нижегородской области, общественники, экологи, ученые. Только объединив усилия и власти, и общественности, и жителей, только вместе мы сможем убедительно заявить и отстоять нашу аргументированную позицию, - подчеркнул вице-губернатор Нижегородской области Евгений Люлин.

Среди предложенных специалистами вариантов обеспечения судоходства – регулирование попусков Нижегородской ГЭС, строительство третьей нитки Городецких шлюзов, дноуглубление, а также проект низконапорного гидроузла при условии обеспечения всех необходимых защитных мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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