РАН рассмотрит альтернативные варианты обеспечения судоходства от Городца до Нижнего Новгорода по инициативе правительства региона
10 апреля 2019 года пройдет научный совет Российской академии наук по проблемам геоэкологии, инженерной геологии и гидрогеологии, в ходе которого будут рассматриваться
альтернативные варианты обеспечения судоходства от Городца до Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
На мероприятии будут присутствовать представители министерства экологии и экологической общественности.
«Очень важно, что в обсуждении проекта строительства гидроузла активно участвуют сотни жителей Нижегородской области, общественники, экологи, ученые. Только объединив усилия и власти, и общественности, и жителей, только вместе мы сможем убедительно заявить и отстоять нашу аргументированную позицию, - подчеркнул вице-губернатор Нижегородской области Евгений Люлин.
Среди предложенных специалистами вариантов обеспечения судоходства – регулирование попусков Нижегородской ГЭС, строительство третьей нитки Городецких шлюзов, дноуглубление, а также проект низконапорного гидроузла при условии обеспечения всех необходимых защитных мероприятий.
ИСТОЧНИК KP.RU