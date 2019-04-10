Пятиклассник попал под колеса «Мерседеса» в Сормове

СЕГОДНЯ 12:01 2019-04-10T12:01:48+03:00

Изменить размер текста: A A

Вчера, 9 апреля 2019 года, в Нижнем Новгороде «Мерседес» сбил школьника. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по региону.

Дорожно-транспортное происшествие случилось около двух часов дня рядом с домом №2 на Телеграфной улице в Сормовском районе. Водитель автомобиля «Мерседес» сбил 14-летнего мальчика, который переходил дорогу в зоне видимости пешеходного перехода перед близко идущим транспортом.

В результате ребенок получил серьезные травмы. Его госпитализировали в больницу с места происшествия. Он учится в пятом классе, а в момент аварии находился без сопровождении взрослых.

Ранее сообщалось, что утром 9 апреля на Канавинском мосту в Нижнем Новгороде столкнулись две маршрутки.Один из водителей не выбрал безопасную дистанцию. В результате двоим мальчикам - восьми и шести лет - понадобилась медицинская помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU