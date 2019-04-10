Пятиклассник попал под колеса «Мерседеса» в Сормове
Вчера, 9 апреля 2019 года, в Нижнем Новгороде «Мерседес» сбил школьника. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по региону.
Дорожно-транспортное происшествие случилось около двух часов дня рядом с домом №2 на Телеграфной улице в Сормовском районе. Водитель автомобиля «Мерседес» сбил 14-летнего мальчика, который переходил дорогу в зоне видимости пешеходного перехода перед близко идущим транспортом.
В результате ребенок получил серьезные травмы. Его госпитализировали в больницу с места происшествия. Он учится в пятом классе, а в момент аварии находился без сопровождении взрослых.
Ранее сообщалось, что утром 9 апреля на Канавинском мосту в Нижнем Новгороде столкнулись две маршрутки.Один из водителей не выбрал безопасную дистанцию. В результате двоим мальчикам - восьми и шести лет - понадобилась медицинская помощь.
ИСТОЧНИК KP.RU