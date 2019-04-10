Две нижегородки пострадали на пожарах 9 апреля

СЕГОДНЯ 10:46 2019-04-10T10:46:54+03:00

Одна из них попала в больницу

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9 апреля 2019 года в Нижегородско области произошли два сильных пожара, на которых пострадали местные жители. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Первое происшествие случилось в 9:45 в дереве Трестьяны Балахнинского района. Частный жилой дом сгорел на площади 88 квадратных метров. 70-летняя женщина получила отравление продуктами горения. Пострадавшую госпитализировали в балахнинскую ЦРБ. Предполагаемая причина случившегося – поджог.

В 16:26 в дежурную пожарную часть поступило сообщение о возгорании бани в поселке Ковернино. Постройка обгорела на площади 25 квадратных метров. Там пострадала 64-летняя женщина: у нее диагностировали ожоги 15% тела первой и второй степени. От госпитализации нижегородка отказалась. По словам спасателей, причиной пожара стало нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU