Житель Сарова предстанет перед судом за мошенничество в сфере строительства
Прокуратура Сарова утвердила и направила в суд обвинительное заключение по статье «Мошенничество в крупном размере» УК РФ в отношении 37-летнего местного жителя. Об этом сообщается на сайте областного ведомства.
По информации, в 2015 году злоумышленник создал коммерческую организацию и разместил в СМИ объявление об «уникальном предложении» - строительстве дачных домов стоимостью до 400 тысяч рублей. Кроме того, он написал, что их цена в 2016 году взлетит в два раза.
Четыре человека, которые захотели выгодно купить себе дом, заключили с мужчиной договоры и оплатили проведение работ. Общая сумма составила 650 тысяч рублей.
Однако житель Сарова потратил деньги на свои нужны, а компанию сразу же продал другому человеку.
Санкция соответствующей статьи уголовного кодекса предусматривает до шести лет лишения свободы со штрафом до восьмидесяти тысяч рублей и с ограничением свободы на срок до полутора лет.
ИСТОЧНИК KP.RU