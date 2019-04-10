2019-04-10T09:43:04+03:00
Происшествия

Житель Сарова предстанет перед судом за мошенничество в сфере строительства

Ему грозит до шести лет тюрьмы
Валерия ГРОМОВА
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Прокуратура Сарова утвердила и направила в суд обвинительное заключение по статье «Мошенничество в крупном размере» УК РФ в отношении 37-летнего местного жителя. Об этом сообщается на сайте областного ведомства.

По информации, в 2015 году злоумышленник создал коммерческую организацию и разместил в СМИ объявление об «уникальном предложении» - строительстве дачных домов стоимостью до 400 тысяч рублей. Кроме того, он написал, что их цена в 2016 году взлетит в два раза.

Четыре человека, которые захотели выгодно купить себе дом, заключили с мужчиной договоры и оплатили проведение работ. Общая сумма составила 650 тысяч рублей.

Однако житель Сарова потратил деньги на свои нужны, а компанию сразу же продал другому человеку.

Санкция соответствующей статьи уголовного кодекса предусматривает до шести лет лишения свободы со штрафом до восьмидесяти тысяч рублей и с ограничением свободы на срок до полутора лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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