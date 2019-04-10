Нижний Новгород может стать пилотным городом для внедрения фандоматов

СЕГОДНЯ 09:21 2019-04-10T09:21:09+03:00

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Российский экологический оператор рассматривает Нижний Новгород как один из трех пилотных городов России для внедрения фандоматов – пунктов приема вторсырья, которые автоматически принимают пэт-бутылки, жестяные банки, различные виды стекла.

Этот вопрос вчера, 9 апреля 2019 года, губернатор Глеб Никитин обсуждал с руководителем Российского экологического оператора Денисом Буцаевым, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Буцаев посетил мусоросортировочный комплекс на полигоне МАГ-1, ознакомился с процессом рекультивации полигона ТБО «Игумново». По его словам, главный критерий по выбору городов для проекта – это совокупность «цена + соответствие перечню характеристик, необходимых для развития системы утилизации ТКО в России».

- Важно, что совместная реализация инвестиционно-емких проектов не должна приводить к росту тарифов. Наоборот, сейчас все мероприятия по оптимизации обращения с ТКО должны привести либо к снижению тарифов, либо к увеличению глубины переработки отходов, то есть к увеличению объема ТКО, который становится вторсырьем, - подчеркнул в свою очередь Глеб Никитин.

Губернатор уже поручил регоператорам и минэкоогии проработать варианты, как можно стимулировать людей к раздельному сбору мусора.

ИСТОЧНИК KP.RU