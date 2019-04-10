Ямочный ремонт в Нижнем Новгороде 10 апреля: время и список улиц

СЕГОДНЯ 08:55 2019-04-10T08:56:08+03:00

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Сегодня, 10 апреля 2019 года, в Нижнем Новгороде продолжается ямочный ремонт улиц. Работы начались уже в семь часов утра. «Комсомолка» публикует полный список дорог, которые будут ремонтироваться.

Автозаводский район: с 7:00– улица Веденяпина, с 8:00 – дорога в с/х Доскино.

Канавинский район: с 8:00 продолжаются работы по фрезерованию асфальтобетонного покрытия по улицам Лесной городок и Ухтомского.

Приокский район: с 7:00 – продолжаются работы по фрезерованию на улице Шатковской.

Советский район: с 8:00 - фрезерование на улице Нартова (20 квадратных метров) на улицах Агрономической и Саврасова (75 квадратных метров дорожного плотна)

Сормовский район: с 7:00 – рядом с домом №27 по улице Энгельса, а также внутриквартальная у домов 158 и 162 по улице Коминтерна.

Администрация Нижнего Новгорода просит жителей убрать транспортные средства с проезжей части.

ИСТОЧНИК KP.RU