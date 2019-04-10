Ямочный ремонт в Нижнем Новгороде 10 апреля: время и список улиц
Сегодня, 10 апреля 2019 года, в Нижнем Новгороде продолжается ямочный ремонт улиц. Работы начались уже в семь часов утра. «Комсомолка» публикует полный список дорог, которые будут ремонтироваться.
Автозаводский район: с 7:00– улица Веденяпина, с 8:00 – дорога в с/х Доскино.
Канавинский район: с 8:00 продолжаются работы по фрезерованию асфальтобетонного покрытия по улицам Лесной городок и Ухтомского.
Приокский район: с 7:00 – продолжаются работы по фрезерованию на улице Шатковской.
Советский район: с 8:00 - фрезерование на улице Нартова (20 квадратных метров) на улицах Агрономической и Саврасова (75 квадратных метров дорожного плотна)
Сормовский район: с 7:00 – рядом с домом №27 по улице Энгельса, а также внутриквартальная у домов 158 и 162 по улице Коминтерна.
Администрация Нижнего Новгорода просит жителей убрать транспортные средства с проезжей части.
ИСТОЧНИК KP.RU