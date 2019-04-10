БК «НН» уступил московскому ЦСКА в домашнем матче

СЕГОДНЯ 08:36 2019-04-10T08:41:48+03:00

Столичные гости оторвались от соперника всего на шесть очков

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9 апреля баскетбольный клуб «Нижний Новгород» принял на своей площадке московский ЦСКА. Соперник оказался сильнее, но итоговый счет не был разгромным. БК «НН» уступил со счетом 89:95.

Москвичи сразу же начали матч в роли лидера. Им даже удалось оторваться на шесть очков, но через несколько минут нижегородцы собрались с силами и сократили разницу до четырех очков. После первой четверти цифры на табло показывали 21:25.

Во второй пятнадцатиминутке «Нижний Новгород» сравнял счет – 31:31. Наставник ЦСКА сразу же взял тайм-аут и буквально через несколько минут москвичи оторвались на 12 очков. Ближе к перерыву хозяева площадки снова начали догонять соперника. На отдых команды расходились при счете 43:48.

Третий отрезок завершился отрывом ЦСКА на 9 очков – 63:72. После нарушений нижегородцы остались играть ввосьмером. Но они боролись до последнего. Перед финальным свистком разница составляла всего шесть очков.

- Когда играешь с таким серьезным соперником, как ЦСКА, особенно в нашей ситуации, давить на ребят и требовать победы очень трудно. Сейчас в нашем ростере девять человек, при этом трое сегодня фактически отсутствовали на площадке. Можно даже не называть их имен, вы сами все видели. 31 очко соперника после наших ошибок – вот ключевая причина поражения, - прокомментировал исход встречи главный тренер БК «НН» Зоран Лукич.

ИСТОЧНИК KP.RU