БК «НН» уступил московскому ЦСКА в домашнем матче
9 апреля баскетбольный клуб «Нижний Новгород» принял на своей площадке московский ЦСКА. Соперник оказался сильнее, но итоговый счет не был разгромным. БК «НН» уступил со счетом 89:95.
Москвичи сразу же начали матч в роли лидера. Им даже удалось оторваться на шесть очков, но через несколько минут нижегородцы собрались с силами и сократили разницу до четырех очков. После первой четверти цифры на табло показывали 21:25.
Во второй пятнадцатиминутке «Нижний Новгород» сравнял счет – 31:31. Наставник ЦСКА сразу же взял тайм-аут и буквально через несколько минут москвичи оторвались на 12 очков. Ближе к перерыву хозяева площадки снова начали догонять соперника. На отдых команды расходились при счете 43:48.
Третий отрезок завершился отрывом ЦСКА на 9 очков – 63:72. После нарушений нижегородцы остались играть ввосьмером. Но они боролись до последнего. Перед финальным свистком разница составляла всего шесть очков.
- Когда играешь с таким серьезным соперником, как ЦСКА, особенно в нашей ситуации, давить на ребят и требовать победы очень трудно. Сейчас в нашем ростере девять человек, при этом трое сегодня фактически отсутствовали на площадке. Можно даже не называть их имен, вы сами все видели. 31 очко соперника после наших ошибок – вот ключевая причина поражения, - прокомментировал исход встречи главный тренер БК «НН» Зоран Лукич.
ИСТОЧНИК KP.RU