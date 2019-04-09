Новые центры помощи больным с хронической сердечной недостаточностью появятся в Нижегородской области

СЕГОДНЯ 17:42 2019-04-09T17:42:11+03:00

Они будут сопровождать пациентов на постоянной основе

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9 апреля 2019 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел встречу со студентами и преподавателями Приволжского медицинского университета, в ходе которой обсуждался вопрос о развитии сети центров помощи больным с хронической сердечной недостаточностью.

По словам Глеба Никитина, сейчас в регионе действует только один такой центр на базе больницы №38.

- В ходе сегодняшней встречи мы договорились, что в этом году в регионе откроется минимум 3 подобных центра. Кроме этого планируем совместно работать с федеральными органами власти для того, чтобы как можно больше людей с хронической сердечной недостаточностью могли получить квалифицированную помощь, - добавил губернатор.

Напомним, в ходе этой же встречи Глеб Никитин объявил, что медики-специалисты, готовые переехать в районы, смогут получить миллион рублей на улучшение жилищных условий.

ИСТОЧНИК KP.RU