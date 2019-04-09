Мызинский мост могут временно закрыть для личного транспорта

СЕГОДНЯ 17:23 2019-04-09T18:13:14+03:00

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С 24 марта 2019 года в Нижнем Новгороде на ремонт частично закрыт Мызинский мост. Сегодня мэр Владимир Панов побывал на переправе и проинспектировал ход работ, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Чтобы побыстрее завершить ремонт, было предложено ограничить движение для личного транспорта, чтобы подрядчик мог делать сразу две полосы. Глава Нижнего Новгорода поручил своему заместителю вместе с ГУММиДомпроработать возможный вариант сокращения сроков работ.

- Учитывая, что важность этой артерии для города все прекрасно понимают, поэтому сокращение сроков ремонта переправы даже на неделю - это уже комфорт для жителей,- заявил Панов.

Также в ходе мероприятия стало известно, что на подъездах к мосту будут установлены дополнительные аншлаги об ограничении проезда для большегрузов. Так как именно они усложняют ход ремонтных работ.

- Большегрузы из-за больших габаритов часто сбивают наши железобетонные блоки, которые ограничивают движение, нам приходится их ежедневно поправлять, какие-то разбитые заново менять. Соответственно, это затрудняет движение и другого автотранпспорта, - пояснил замдиректора подрядной организации АО «РТМ» Александр Осипов.

ИСТОЧНИК KP.RU