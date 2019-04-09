2019-04-09T17:01:19+03:00
Общество

Глеб Никитин: «Фестиваль INTERVALS уже вызвал большой интерес нижегородцев»

Губернатор пригласил нижегородцев принять в нем участие
Валерия ГРОМОВА
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин пригасил жителей поучаствовать в международном фестивале аудиовизуального искусства INTERVALS, который пройдет в ближайшие выходные.

Глава региона отметил, что мероприятие уже вызвало большой интерес у нижегородцев.

- С 1 апреля организаторы запустили тизеры на нескольких объектах. Это здание бывшей швейной фабрики «Маяк» на Нижневолжской набережной, элеваторы мукомольного завода на улице Черниговской, телебашня. Многие прохожие останавливаются, фотографируют инсталляции и выкладывают снимки в социальные сети, - цитирует Глеба Никитина пресс-служба регионального правительства.

По словам организаторов фестиваля, в рамках INTERVALS в качестве арт-объектов будут использованы 12 городских достопримечательностей. Например, впервые нижегородцев приглашают в острог.

- Несмотря на то, что он находится в центре города, люди, как правило, не имеют туда доступа. Поэтому в рамках фестиваля нижегородцы и гости Нижнего Новгорода смогут не только увидеть наши инсталляции, но и посмотреть на острог изнутри, - отметила куратор и продюсер фестиваля Ксения Чеховская.

Также откроется доступ к пакгаузам на Стрелке. А чтобы световая инсталляция на конструкциях была видна из разных точек города, на это время будет отключена подсветка стадиона «Нижний Новгород».

На каждую локацию можно прийти в любое время с 19.00 до 23.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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