2019-04-09T16:39:29+03:00
Общество

Глеб Никитин: «Специалисты, готовые переехать в районы, смогут получить миллион рублей на улучшение жилищных условий»

О запуске новой меры поддержки губернатор рассказал на встрече со студентами ПИМУ
Валерия ГРОМОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сегодня, 9 апреля 2019 года, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин встретился со студентами и преподавателями Приволжского медицинского университета. В начале мероприятия он поздравил присутствующих с 99-летием ПИМУ, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Все желающие смогли задать Глебу Никитин вопросы. Например, один из студентов четвертого курса поинтересовался новыми мерами поддержки для молодых специалистов. Глава региона, в свою очередь, подчеркнул, что соответствующее решение было принято еще в ходе обсуждения Стратегии развития Нижегородской области.

- В ближайшее время рассчитываем начать работу. Программа предполагает выделение миллиона рублей на улучшение жилищных условий. Это может быть покупка жилья на вторичном рынке, ипотечный взнос, строительство собственного дома. Участие могут принять не только медики. Дефицит кадров существует также в образовании, социальной сфере, культуре и спорте, - объяснил Глеб Никитин.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Нижнем Новгороде временно изменится движение трамвая №2
Семерых интернет-мошенников задержали в Нижнем Новгороде
Более 40 игровых автоматов изъяли на цокольном этаже дома на улице Белинского
Фасад дома купца Порхунова отреставрирован на 80%
Нижегородцы смогут обратиться к специалистам по вопросам приема в детсады
Олег Тактаров выбрал РЦ «Янтарь» для прохождения курса физической реабилитации
«Горячая линия» для жителей аварийного фонда пройдет в Нижегородской области 10 апреля
Двое детей пострадали при столкновении маршруток на Канавинском мосту
35-летняя женщина погибла в ДТП с внедорожником в Кстовском районе
Ямочный ремонт начался в Нижнем Новгороде утром 9 апреля
БК «НН» сразится с ЦСКА на домашней площадке 9 апреля
СК проводит проверку по факту трагедии на заводе «Химмаш» в Дзержинске
Площадь лесного фонда Нижегородской области увеличится на 70 тысяч га
Фестиваль «Весенний дар» пройдет в Нижнем Новгороде 28 апреля
Более 600 миллионов рублей выделены на ремонт и строительство сельских дорог в Нижегородской области
В нижегородских школах запустят программу изучения итальянского языка
Выставка работ Леонида Строганова откроется в Нижнем Новгороде
Парад уникальных лодок пройдет в Нижегородской области в июле
Глеб Никитин принял участие в выездном совещании «Национальные проекты – этап «реализация»
Кафе «У бани» на Батумской закрыто из-за антисанитарии
Семеро детей пострадали в ДТП на нижегородских дорогах за последние три дня
В Нижнем Новгороде задержали троих фальшивомонетчиков
Первый диктант по киберграмотности для школьников пройдет в Нижнем Новгороде