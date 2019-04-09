Глеб Никитин: «Специалисты, готовые переехать в районы, смогут получить миллион рублей на улучшение жилищных условий»

СЕГОДНЯ 16:39 2019-04-09T16:39:29+03:00

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Сегодня, 9 апреля 2019 года, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин встретился со студентами и преподавателями Приволжского медицинского университета. В начале мероприятия он поздравил присутствующих с 99-летием ПИМУ, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Все желающие смогли задать Глебу Никитин вопросы. Например, один из студентов четвертого курса поинтересовался новыми мерами поддержки для молодых специалистов. Глава региона, в свою очередь, подчеркнул, что соответствующее решение было принято еще в ходе обсуждения Стратегии развития Нижегородской области.

- В ближайшее время рассчитываем начать работу. Программа предполагает выделение миллиона рублей на улучшение жилищных условий. Это может быть покупка жилья на вторичном рынке, ипотечный взнос, строительство собственного дома. Участие могут принять не только медики. Дефицит кадров существует также в образовании, социальной сфере, культуре и спорте, - объяснил Глеб Никитин.

ИСТОЧНИК KP.RU