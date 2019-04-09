2019-04-09T16:18:11+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде временно изменится движение трамвая №2

Валерия ГРОМОВА
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В ночь с 10 на 11 апреля в Нижнем Новгороде будет изменена схема движения трамвая №2. Об этом сообщается на официальной странице МП «Нижегородэлектротранс» в социальных сетях.

Изменения связаны с ремонтными работами по контактной сети. Так, маршрут будет действовать по следующей схеме: до 0:20 по остановке «Средной рынок» - по действующему расписанию, в 0:55, 1:30 и 2:35 – «Площадь Лядова» до Чёрного пруда через улицу Ильинская и обратно. А в 3:10 по ост «Средной рынок» и далее - по действующему расписанию.

Напомним, в пятницу, 12 апреля 2019 года, в Нижнем Новгороде начнутся репетиции военного парада к Дню победы. В связи с этим на улицах изменится движение транспорта. Так, автомобилистам нельзя будет ездить по площади Минина и Пожарского (от памятника Чкалову до Варварской улицы), улицам Ульянова, Минина и Верхневолжской набережной (от площади Минина до улицы Пискунова, а также Георгиевскому съезду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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