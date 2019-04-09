Семерых интернет-мошенников задержали в Нижнем Новгороде

СЕГОДНЯ 15:15 2019-04-09T15:15:53+03:00

С сентября по ноябрь 2018 года мошенники обманули жителей на 79 тысяч рублей

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На территории Нижегородской области задержали семерых человек, причастных к преступлению, предусмотренному статьей «Мошенничество» уголовного кодекса. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

Согласно информации, нижегородцы создавали в Сети одностраничные интернет-сайты с различными доменными именами и размещали на них объявления о продаже товаров. Ввиду низких цен люди покупали их товар, а при вскрытии упаковки отправления они обнаруживали явное несоответствие товара заказанному.

С сентября по ноябрь 2018 года мошенники обманули жителей на 79 тысяч рублей.

В ходе обысков следователи изъяли более 20 компьютеров, 100 банковских карт, оформленных на третьих лиц, сим-карт различных операторов сотовой связи, а также были установлены девять транспортных средств.

Расследование данного уголовного дела продолжается. В отношении четырех лиц из семи членов преступной группы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU