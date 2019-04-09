2019-04-09T14:57:50+03:00
Происшествия

Более 40 игровых автоматов изъяли на цокольном этаже дома на улице Белинского

Подозреваемые уже задержаны
Валерия ГРОМОВА
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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту незаконного игрового бизнеса в Нижнем Новгороде. Как сообщается на сайте СУ СК по региону, из цокольного этажа одного из домов были изъяты 45 игровых автоматов.

Кроме того, с 26 февраля были возбуждены уже 13 уголовных дел. Напомним, сейчас функционирует прямая телефонная линия «Сообщите о проведении незаконных азартных игр».

5 апреля в качестве подозреваемых задержаны 32-летняя и 24-летняя жительницы Нижегородской области, работавшие в качестве «администраторов» указанного клуба. Обеих поместили под домашний арест.

А вот в Сормове азартные игры проводились в помещении торгового центра, расположенного на улице Чайковского. Оттуда изъяли 19 компьютеров. По этому случаю задержали женщин 27 и 30 лет. Они находятся под подпиской о невыезде. Расследование уголовных дел продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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