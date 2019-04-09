2019-04-09T13:56:33+03:00
Общество

Фасад дома купца Порхунова отреставрирован на 80%

В этом здании начинал жить «в людях» Максим Горький
Валерия ГРОМОВА
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Сегодня, 9 апреля 2019 года, исполняющий обязанности главы управления госохраны объектов культурного наследия Нижегородской области Игорь Петров посетил Дом купца Леонтия Порхунова и проверил ход реставрационных работ.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, на здании уже завершился ремонт кровли, а реставрация фасада завершена на 80%.

По словам Петрова, никаких нарушений на объекте зафиксировано не было. Планируется, что работы будут завершены к маю 2019 года. Потом на фасаде установят мемориальную доску.

- В советский период здание несколько раз ремонтировалось. И фасад утратил свой исторический облик. Тогда, в 60-е годы, была заменена обшивка, сделаны и другие наличники. Сейчас недостатки этого ремонта устранены. Старая обшивка была демонтирована, - пояснил Петров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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