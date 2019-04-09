2019-04-09T12:47:26+03:00
Общество

Нижегородцы смогут обратиться к специалистам по вопросам приема в детсады

Валерия ГРОМОВА
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Департамент образования администрации Нижнего Новгорода организует «горячую линию» 12 апреля 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Жители смогут обратиться к специалистам по теме «Предоставление муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)».

Позвонить на «горячую линию» можно будет с 9:30 до 12:00 в пятницу, 12 апреля. Номер телефона, по котором нужно звонить, - 433-10-32.

Напомним, 10 апреля прокуратура Нижегородской области организует «горячую линию» по вопросам соблюдения прав граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде. Обратиться в ведомство можно будет с десяти до двенадцати часов утра 10 апреля по номеру: 8-831-414- 22-20.

ИСТОЧНИК KP.RU

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